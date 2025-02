CATANIA FEMMINILE: 1-2 contro il Palermo

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Il Catania Women subisce la prima sconfitta del girone di ritorno, per effetto della rimonta del Palermo: al “Massimino”, il match si conclude sull’1-2. Alessia Cammarata sigla il vantaggio su rigore, dal dischetto, Coco firma il provvisorio pareggio in chiusura del primo tempo e Viscuso realizza la rete decisiva poco prima della metà della ripresa. Domenica 16 febbraio, in programma Villaricca-Catania.

Serie C Femminile – Girone C – Diciottesima giornata – Domenica 9 febbraio – Stadio “Angelo Massimino”, Catania

Catania-Palermo 1-2

Reti: pt 16° Cammarata su rigore, 40° Coco (P); st 21° Viscuso (P).

Catania: 32 Trentadue; 2 Pietrini (K), 4 Lanteri (9°st 23 Di Stefano), 5 Fiorile (41°st 11 Suriano), 6 Gaglio, 7 Basilotta, 10 Cammarata, 18 Picchirallo (1°st 19 Sciuto), 22 Musumeci (38°st 5 Fiorile), 67 Ndiongue (VK) (41°st 16 Milazzo), 92 Papaleo. A disposizione: 1 Orlando; 14 Russo, 21 Visalli, 75 Vetere. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.

Palermo: 77 Biundo; 8 Piro (K) (29°st 13 Cracchiolo), 9 Dragotto (35°st 72 Ciampi),

10 Cancilla, 11 Coco (VK), 19 Chirillo (14°st 73 Bruno), 20 Leto, 29 Navarro (14°st 6 Gippetto), 31 Priolo, 69 Viscuso, 74 Incontrera (1°st 14 Tarantino), 73 Bruno. A disposizione: 57 Barone; 4 Ficano, 7 Bonanno, 21 Ingrassia. Allenatrice: Rosalia Pipitone.

Arbitro: Andrea Reali (Foligno).

Assistenti: Aldo Dell’Aiera (Acireale) e Angelo Gulisano (Acireale).

Tempi di recupero: pt 1’; st 5’.

