VERSO MONOPOLI-CATANIA: nuovo boccone amaro o prova d’orgoglio dei rossazzurri? Le ipotesi di formazione

Archiviata una settimana ricca di polemiche, il Catania torna in campo per affrontare la capolista Monopoli. Ambiente caldissimo, serve una reazione veemente. Appuntamento al “Veneziani”, dove i rossazzurri hanno tradizionalmente incontrato difficoltà riuscendo a vincere solo due volte nella storia.

Per l’ennesima volta il Catania si presenta con un lungo elenco di indisponibili: Bethers, Dalmonte, Di Gennaro, Farroni, Lunetta, Montalto, Stoppa, Sturaro più gli squalificati Frisenna e Quaini. Quasi mezza rosa fuori dai giochi, un problema che continua a ripetersi con una frequenza allarmante. In compenso si rivedono Celli e Luperini. Situazione di totale emergenza in avanti, con il peso dell’attacco sulle spalle del solito Inglese. Coefficiente di difficoltà della sfida reso ancora più elevato dalle numerose defezioni, dunque.

A queste aggiungiamoci il valore di un avversario che vanta una difesa impenetrabile e non è certamente per caso in testa alla classifica, registrando una spiccata organizzazione e solidità con meccanismi di gioco ben consolidati e quell’entusiasmo che il Monopoli proverà a cavalcare davanti al proprio pubblico, sfruttando la condizione psicologica nettamente favorevole.

Il tecnico Colombo ha messo in guardia i propri giocatori nonostante le evidenti criticità emerse in casa Catania. Il collega Toscano invece punta tutto sull’orgoglio che ha chiesto espressamente al gruppo, chiamato al senso di responsabilità evidenziando sul rettangolo verde il giusto atteggiamento per sopperire alle difficoltà, sfornando una prova d’orgoglio, carattere e cuore. Una prestazione da Catania, insomma. Come meriterebbe la piazza.

Provando ad ipotizzare la formazione anti Monopoli, immaginiamo che Toscano continui a proporre davanti a Dini la consueta linea difensiva a tre (che diventa a cinque in fase di non possesso). Dubbi sugli interpreti: spazio per Ierardi, Del Fabro e Allegretto? Gega, Celli e Anastasio le opzioni. Appare più probabile, comunque, che quest’ultimo venga ricollocato sull’out sinistro di centrocampo considerando che salterà ancora una volta l’incontro Lunetta. A destra ballottaggio Raimo-Guglielmotti, sembra favorito il secondo. In mezzo agirebbero Di Tacchio e De Rose, quest’ultimo nuovamente a disposizione dopo che la febbre alta lo aveva costretto a dare forfait in extremis a Cerignola.

In avanti Toscano non avrà molte soluzioni. Dando per scontato l’impiego del bomber Inglese al centro dell’attacco, alle sue spalle dovrebbe agire l’italo-spagnolo Jimenez. A questo punto il dubbio è se impiegare dall’inizio l’ex Salernitana insieme con la giovane promessa Corallo, che ha destato impressioni positive nel turno precedente, oppure spazio dal 1′ a Luperini o al neo acquisto De Paoli, in quella che rappresenta per lui una sfida da ex contro la squadra in cui si è maggiormente distinto in carriera.

Arbitrerà l’incontro Niccolò Turrini della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Michele Piatti (Como) e Andrea Barcherini (Terni). Quarto ufficiale Lorenzo Maccarini (Arezzo). In tv è prevista la copertura gratuita della partita su Telecolor (solo in Sicilia), naturalmente potranno assistere al match anche i possessori di abbonamento su Sky/NOW. Fischio d’inizio alle ore 15:00.

