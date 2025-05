VERSO CATANIA-GIUGLIANO: inizia il percorso playoff. Niente distrazioni e calcoli. Le ipotesi di formazione

Equilibrio, compattezza, solidità e concretezza. Il Catania ha salutato così la stagione regolare, concludendo il girone C di Serie C al quinto posto. Una settimana dopo la chiusura del campionato, la squadra di Toscano comincia una nuova avventura chiamata playoff. Ventitrè anni fa i rossazzurri riuscirono per l’ultima volta a staccare il pass per la B con la storica gioia vissuta a Taranto. Adesso si riparte con la speranza di alimentare un sogno che passa da un percorso lungo.

Il Catania torna in campo forte delle certezze acquisite negli ultimi mesi, spinto dal calore dei suoi tifosi. Al netto dei limiti e delle difficoltà emerse nel corso di una stagione caratterizzata da alti e bassi, più di un addetto ai lavori indica la squadra di Toscano come una delle favorite per la vittoria finale. I numeri evidenziati in campionato sono simili a quelli del Cosenza che, da quinto, vinse i playoff nel 2018. Ma meglio andare cauti, ragionando partita dopo partita.

Mister Toscano è un martello, insiste nel ribadire ai propri calciatori i concetti di gioco espressi durante tutto l’anno e l’importanza di migliorare negli ultimi metri portando più uomini nell’area di rigore avversaria. E’ il momento di esprimere al meglio le potenzialità di un organico che si presenta al completo, eccezion fatta per l’infortunato Luperini. Avversario un Giugliano ostico, che ha già avuto modo di mettere in difficoltà il Catania e altre squadre di prima fascia in campionato.

Il Catania ha due risultati su tre a disposizione, ma Toscano non ammette distrazioni. E soprattutto non vuole fare calcoli di alcun tipo. Tradotto: si gioca unicamente per vincere. Accontentarsi è un rischio troppo grande, al cospetto di una squadra costretta a fare bottino pieno e che ha, nel reparto offensivo, il proprio punto di forza. In più si gioca al “Massimino”, dove la vittoria manca dal 26 gennaio, proprio contro il Giugliano (sconfitto per 3-1).

In vista del match, Toscano ha l’imbarazzo della scelta. Spazio alla migliore formazione possibile da opporre al Giugliano. L’impressione è che non ci saranno stravolgimenti nell’undici rossazzurro di partenza rispetto alle ultime apparizioni. Collocando nel terzetto difensivo davanti a Dini, Ierardi, Di Gennaro e Celli con Raimo e Anastasio sulle corsie laterali, Di Tacchio e De Rose in mediana, Jimenez e Lunetta a supporto di Inglese.

Ma con tutti gli effettivi praticamente a disposizione, è possibile ipotizzare anche l’impiego di gente come Sturaro, Dalmonte o Stoppa, tanto per citare alcuni nomi di calciatori che scalpitano per dare il loro contributo alla causa. Guglielmotti lavora con il gruppo da qualche settimana, vedremo se l’ex Lecco farà minutaggio. Prima del fischio d’inizio dell’incontro, la lettura della formazione del Catania in distinta fugherà ogni dubbio sui titolari scelti da Toscano.

La gara sarà diretta dall’arbitro Mattia Ubaldi della sezione AIA di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Tesi (Padova) e Giovanni Boato (Padova). Quarto ufficiale Domenico Leone (Barletta). VAR Marco Serra (Torino), AVAR Giuseppe Mucera (Palermo). In vista del match non è prevista in tv la copertura gratuita dell’incontro. Potranno assistere alla gara i possessori di abbonamento su Sky/NOW. Fischio d’inizio alle ore 20:00.

