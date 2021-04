CATANIA: difenditi dagli assalti della Juve Stabia, testa alla Casertana

Archiviata la trasferta di Catanzaro, il Catania si prepara ad affrontare gli ultimi 180′ del campionato. La volata finale per il quinto posto entra nel vivo, con la Juve Stabia principale competitor dei rossazzurri per la conquista della suddetta posizione di classifica. Quando si è giunti alle battute conclusive del torneo, la compagine etnea punta a mantenere l’attuale status di vantaggio rispetto alle Vespe per di più essendo avanti negli scontri diretti.

Classifica alla mano, il match di domenica con la Casertana (calcio d’inizio alle ore 17:30, dirige l’arbitro Marini) si presenta come un possibile “antipasto” dei play-off. I “falchetti” stazionano al 10° posto della graduatoria del Girone C di Serie C con 44 punti dopo essersi tirati fuori dalle “sabbie mobili” nella fase centrale del campionato. Mister Federico Guidi ha messo in guardia i suoi alla vigilia della gara in terra etnea, constatando la ritrovata forza e compattezza della squadra allenata dal conterraneo Francesco Baldini.

Ambedue le squadre si avvicinano all’appuntamento con alcune defezioni. Nel Catania out il portiere Confente (operato in settimana al menisco) e l’attaccante Di Piazza ha riportato un lieve stiramento, mentre la Casertana deve rinunciare allo squalificato Pacilli e agli infortunati Matos e Dekic. Riguardo alle scelte di formazione di mister Baldini, da valutare un eventuale cambio di interpreti nel reparto arretrato (Silvestri punto fermo in difesa), con ballottaggio tra Izco e Welbeck per una maglia da titolare a centrocampo e il possibile impiego di Reginaldo al centro dell’attacco.

