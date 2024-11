LA SICILIA: “Catania imbarazzante, crisi preoccupante. Complicato rialzarsi”

“Imbarazzante, il Catania. Poca cosa di fronte a un Crotone che ha corso di più affondando i colpi senza tanta fatica fino a umiliare i rossazzurri per un’ora e oltre salvo poi tentare la rimonta disperata. Altro che turno favorevole per la sconfitta del Benevento e il pari dell’Avellino”, riporta La Sicilia. “Questa squadra non vince da cinque gare (tre punti appena) e in Calabria s’è aperta una crisi davvero preoccupante, tutt’altro che prevedibile. I gol al passivo? Andate a rivederli per comprendere quanto siano stati evitabili e imbarazzanti per chi li ha beccati”, si legge.

“E adesso? Con Trapani in casa e Avellino fuori all’orizzonte sarà complicato rialzarsi. Se si perde il filo del gioco al primo affondo avversario in che modo riuscirà questo gruppo a ricompattarsi sul campo?”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro. “Dopo 70 minuti l’ingresso di Stoppa è stato provvidenziale per sperare in qualcosa di miracoloso che a un certo punto la squadra avrebbe anche meritato. Quantomeno per l’impegno. Ma un gruppo non può combinare disastri per 70′ e poi mettersi a testa bassa nel finale per rimediare”.

