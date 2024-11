LA SICILIA: “Catania, sembra il copione della scorsa stagione malgrado un tecnico di valore e un D.S. di altre categorie”

Il quotidiano La Sicilia, nell’articolo di Giovanni Finocchiaro, critica l’atteggiamento mostrato dal Catania di mister Toscano che solamente negli ultimi 20/25 minuti nella ripresa ha cercato di rimediare allo svantaggio di tre reti.

“Che atteggiamento è? Quello di una squadra che vuole e può vincere il campionato? Oggi come oggi non prendiamoci in giro, su”, si legge. “Se a gennaio Pelligra non dovesse intervenire con acquisti mirati, non con mezze dozzine di nomi presi a casaccio, ci si dovrà accontentare di una stagione anonima. Magari da playoff o giù di lì. Sembra il copione dello scorso anno agonistico nonostante un allenatore di valore e un D.S. di altre categorie. Ma poi in campo ci vanno i giocatori. Tutti con nomi e carriere importanti. Ma possibile che a Catania tutti diventano brocchi o se la fanno addosso come educande?”.

