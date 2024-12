MERCATO – Lescano, il pres. del Trapani: “Potrei valutare cessione solo per offerte con cifre a sei zeri da serie superiori…”

Non è incedibile ma, di fatto, improbabile che lasci la sponda granata della Sicilia. Facundo Lescano, bomber del Trapani corteggiato da numerose società e accostato frequentemente in estate anche al Catania, prima del blocco sul mercato rossazzurro, se lo tiene stretto il presidente Valerio Antonini. Il patron del club trapanese, dal suo profilo X, ha commentato così i rumors di mercato relativi a Lescano: “A chi si è prodigato nel pubblicare notizie su presunte trattative su Facundo, ribadisco che il giocatore è fondamentale per la squadra e solo cifre a sei zeri e la sua volontà ad andare in una categoria superiore potrebbero farmi riflettere. Il Trapani Calcio lotterà per la serie B sino all’ultimo!”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***