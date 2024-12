LA SICILIA: “Catania, duello a Taranto per trovare continuità e uno slancio in classifica”

“Il Catania non guarda la classifica del Taranto, neanche la situazione degli indisponibili perchè ha la consegna di vincere con chi sarà a disposizione. Ma al di là dei nomi conterà l’atteggiamento di un gruppo che in settimana ha lavorato bene per recuperare credito e punti dopo il pari interno con la Cavese”, riporta La Sicilia.

“Sfida da nervi a fior di pelle, perchè il Catania – travolto dai fischi in campo dopo l’1-1 al Massimino e polemiche nel post gara durate la settimana intera – deve ritrovare una regolarità per guardare alle posizioni di vertice. Le battistrada non sono esenti da pecche, sarebbe un peccato non approfittarne e scalare posizioni”, si legge.

In sala stampa mister Toscano “ha ribadito che le prossime tre sfide saranno decisive per arrivare a un bilancio parziale di metà campionato. Di mercato non si parla ufficialmente, anche se tanti giocatori sono sotto osservazione e altri destinati ad andare via. Il Catania ha tutte le buone intenzioni per tornare al successo fuori casa e darsi anche una regolata in attacco, visto che crea tantisismo ma gli errori decisivi sotto porta avversaria sono stati persino letali in qualche frangente”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro in vista del match, che non vedrà la presenza di tifosi etnei residenti nella provincia di Catania con una capienza limitata anche per i sostenitori di casa.

