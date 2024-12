SERIE C: Cerignola, solo un punto. Acuti esterni per Crotone e Latina

Dopo le vittorie di Benevento e Monopoli maturate venerdì sera, sono scese in campo altre sei formazioni in occasione della 20a Giornata del girone C di Serie C. Il sabato calcistico ha fatto registrare il pirotecnico pareggio fra Audace Cerignola e Juventus Next Gen in Puglia: brava la squadra di casa a ribaltare lo 0-1 iniziale di Palumbo grazie alle reti di Visentin e Tascone nel primo tempo. Dopo l’intervallo, 3-1 in favore del Cerignola a firma di Salvemini, i bianconeri però non demordono e riescono ad entrare nel tabellino dei marcatori altre due volte con Afena-Gyan e, nel finale, Semedo per il definitivo 3-3.

Importante affermazione del Crotone sul campo del Team Altamura. Doppio vantaggio calabrese nei primi 19′, in gol Tumminello e Oviszach. L’Altamura accorcia le distanze al 55′ con Minesso, una ventina di minuti più tardi Tumminello cala il tris sancendo l’1-3 finale. Successo esterno anche per il Latina, capace di ottenere tre punti preziosi in chiave salvezza a Caserta. Vona (67′) e Riccardi (88′) piegano la Casertana firmando lo 0-2.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***