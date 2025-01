BENEVENTO-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Benevento e Catania, avversarie allo stadio “Ciro Vigorito” per la ventunesima giornata del girone C di Serie C. Si rivede Raimo in campo dall’inizio. Carpani trequartista insieme con Stoppa alle spalle di Inglese. Jimenez arretrato a centrocampo. Riproposta la stessa linea difensiva anti Sorrento, esordio di Farroni a difesa dei pali. Tra le fila del Benevento, l’ex rossazzurro Simonetti titolare. Agazzi, altro ex dell’incontro, in panchina.

BENEVENTO (4-2-3-1): Manfredini; Oukhadda, Berra (C), Capellini (VC), Tosca; Talia, Viviani; Lamesta, Manconi, Simonetti; Perlingieri.

A disp. di Auteri: Giangregorio, Lucatelli, Sena, Starita, Lanini, Pinato, Acampora, Agazzi, Viscardi, Borello, Carfora, Ferrara, Veltri.

CATANIA (3-4-2-1): Farroni; Castellini (VC), Quaini, Gega; Raimo, De Rose (C), Jiménez, Anastasio; Carpani, Stoppa; Inglese.

A disp. di Toscano: Butano, Ierardi, Allegra, Celli, Verna, Forti, Lunetta, Di Tacchio, Guglielmotti, Montalto, D’Andrea.

