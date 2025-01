TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 30 dicembre a domenica 5 gennaio:

LA SICILIA – Inglese: “Catania, spero di non essere un simbolo ma esempio di professionalità. Faggiano come un padre. Scaliamo più posizioni possibili”

SERIE C: il Catania si conferma il secondo club con più ammende ricevute nel girone C

QUI CATANIA: tutti i marcatori del 2024, Cianci alle spalle di Inglese

DE ROSE: “Niente alibi, tutti dobbiamo dare di più e recuperare i punti persi per strada”

MINUTAGGIO: svetta Castellini davanti a Di Gennaro e Anastasio

VERSO BENEVENTO-CATANIA: precedenti, più vittorie che sconfitte per gli etnei in Campania

QUI CATANIA: si chiude un anno con troppe zone d’ombra ed errori. Trend da invertire nel 2025

LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Monte ingaggi, Catania al primo posto in tutta la Serie C”

CATANIA FEMMINILE – Under 19, esordio vittorioso. Borbone: “Partecipare al torneo juniores ulteriore opportunità per le nostre giovani”

STURARO: rientro dall’infortunio, i tempi di recupero stimati

EX ROSSAZZURRI – Çani: “Quando volevo lasciare Catania per tornare a Bari ma Cosentino si impuntò…”

QUI CATANIA: più di dieci trasferte vietate ai tifosi nel 2024. Sicurezza negli stadi, un tema sempre attuale

CATANIA SOCIAL – Rapisarda: “Il mio 2024 resterà sempre nella storia”

PASTORE: “I passaggi salienti della mia carriera dirigenziale”

MERCATO – Toscano chiaro su Castellini: “Non abbiamo intenzione di indebolirci”

L’EDITORIALE | Auguri a tutti, buon 2025. Lo vivremo insieme raccontando il Catania

CARLI (D.T. Benevento): “Campionato apertissimo anche per Catania e Trapani”

STATISTICHE: il Catania è la squadra che manda in gol più giocatori nel girone C

MERCATO: Reggina, sondaggio per Rapisarda

CURIOSITA’: Stoppa e quello stage con il Manchester City

CATANIA: ritorno in campo dopo la sosta natalizia, i precedenti negli ultimi 50 anni

INGLESE: il 2025 può segnare la stagione più “gollifera” di sempre

CURIOSITA’: quando Pastore parlò del Catania e di questo campionato…

QUI CATANIA: più giocatori in scadenza di contratto. La situazione attuale

LA SICILIA – Toscano: “Sul mercato migliorie prima possibile. Giovani, strutture necessarie. Primo posto? Non vendo fumo, non illudo la gente…”

RAIMO: si è spento il nonno, Aldo Agroppi

MERCATO: Gugliemotti, contatti con il Vicenza

STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, meglio un centrocampo con mediani di sostanza o Jimenez? Sul mercato in entrata prioritari cinque innesti”

MERCATO – Corriere dello Sport: “Catanzaro, ipotesi Anastasio se parte Turicchia”

MERCATO – Serie D 24: “Reggina, Costantino obiettivo primario per l’attacco”

TOSCANO: “A Benevento con grande spirito di squadra e senso di appartenenza. Castellini lo stimolerò parecchio, può essere più determinante”

SERIE C: ‘Best goal 2024’, vince Castellini

QUI CATANIA: partenza non più in aereo ma in bus per la trasferta di Benevento

SERIE C: Turris e Taranto, nuove penalizzazioni in vista

SERIE C – Aiello (D.S. Avellino): “Patierno? Anche qualora arrivasse offerta verrebbe rispedita al mittente”

VERSO BENEVENTO-CATANIA: da Toto a Iezzo, gli ex rossazzurri operativi nel Sannio

TOSTO: “Catania, girone di ritorno campionato a parte. Sul mercato importante rispettare equilibrio spogliatoio. Investire di più sulle giovanili”

FOTI: “Per una squadra vincente, elementi cardine il portiere e due attaccanti da 15 gol a testa. Adamonis ha tolto punti al Catania…”

MERCATO: fuori lista, nessuna chance di reintegro. D’Andrea verso la permanenza?

