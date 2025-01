BENEVENTO 3-2 CATANIA: tabellino e statistiche partita

BENEVENTO CALCIO vs CATANIA FOOTBALL CLUB

Stadio “Ciro Vigorito” – Benevento

MARCATORI: 20′ Lamesta, 27′ Inglese, 47′ Jimenez, 76′ Lanini, 78′ Simonetti

BENEVENTO (4-2-3-1): Manfredini; Oukhadda, Berra (C) (59′ Lanini), Capellini (VC), Tosca; Talia, Viviani (65′ Acampora); Lamesta (82′ Viscardi), Manconi, Simonetti; Perlingieri (65′ Pinato).

A disp. di Auteri: Giangregorio, Lucatelli, Sena, Starita, Agazzi, Borello, Carfora, Ferrara, Veltri.

CATANIA (3-4-2-1): Farroni; Castellini (VC), Quaini, Gega (54′ Lunetta); Raimo (61′ Guglielmotti), De Rose (C), Jiménez (71′ Di Tacchio), Anastasio; Carpani (72′ Verna), Stoppa (60′ D’Andrea); Inglese.

A disp. di Toscano: Butano, Ierardi, Allegra, Celli, Forti, Montalto, D’Andrea.

ARBITRO: Bogdan Nicolae Sfira (Pordenone)

Assistenti: Marco Colaianni (Bari) e Michele Rispoli (Locri)

Quarto ufficiale: Stefano Striamo (Salerno)

AMMONITI: Tosca, Berra, Simonetti, Jimenez, Anastasio, Gega, Stoppa, Quaini

ESPULSI:

NOTE: 5′ di recupero s.t.; 1′ di recupero p.t.; minuto di raccoglimento in memoria di Aldo Agroppi prima del fischio d’inizio

CALCI D’ANGOLO: 10 – 3

CROSS: 26 – 15

CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 8 – 5

TIRI IN PORTA: 4 – 6

TIRI DENTRO L’AREA: 4 – 7

TIRI DA FUORI AREA: 4 – 1

TIRI FUORI: 4 – 2

TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE:

OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 2 – 5

TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 3 – 1

TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 1 – 0

PALI/TRAVERSE:

PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 3 – 5

RIMESSE DAL FONDO: 7 – 11

RIMESSE LATERALI: 19 – 17

FUORIGIOCO: 2 – 2

FALLI COMMESSI: 10 – 14

POSSESSO PALLA: 54% – 46%

