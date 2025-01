CATANIA-JUVENTUS NG: ecco le formazioni ufficiali. Toscano conferma lo stesso undici di Benevento

Le formazioni ufficiali di Catania e Juventus Next Gen, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano ripropone lo stesso undici anti Benevento con il 3-4-2-1 e Jimenez a centrocampo. Carpani dovrebbe agire da trequartista. La squadra bianconera, invece, si schiera sulla base di un 3-5-2 anzichè il 4-2-3-1 come ipotizzato alla vigilia, affidandosi Brambilla alla coppia d’attacco Guerra-Afena Gyan.

CATANIA (3-4-2-1): Farroni; Castellini (VC), Quaini, Gega; Raimo, De Rose (C), Jiménez, Anastasio; Carpani, Stoppa; Inglese.

A disp. di Toscano: Butano, Ierardi, Allegra, Celli, Verna, Forti, Lunetta, Di Tacchio, Guglielmotti, Privitera, D’Andrea.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Mulazzi, Scaglia (VC), Gil Puche; Comenencia, Palumbo, Faticanti, Owusu, Puczka; Guerra (C), Afena Gyan.

A disp. di Brambilla: Radu, Berro, Citi, Poli, Peeters, Turco, Cudrig, Amaradio, Ledonne, Papadopoulos, Da Graça, Luis Semedo.

