EX ROSSAZZURRI – Pitino: “Catania, stagione travagliata. Importante consolidare la struttura societaria. Squadra può ancora dire la sua”

Ospite della trasmissione ‘Futura Gol’ (canale 199), il Direttore Sportivo ex Catania Marcello Pitino commenta la stagione del Catania. Ecco quanto evidenziato:

“Il Catania sta vivendo una stagione travagliata. Dopo una partenza discreta, pur con mille difficoltà perchè la squadra è stata costruita tardi e non tutti i giocatori avevano svolto la preparazione pre-campionato, poi si sono infortunati quasi tutti i centrocampisti e sappiamo bene quanto è importante l’equilibrio di qualsiasi squadra in mezzo al campo. Situazione difficilissima da gestire in quel momento e non potevi non pagarne le conseguenze. Aggiungiamoci il problema che ha avuto il Direttore che probabilmente ha influito moltissimo sul rendimento della squadra, perchè so cosa può dare Faggiano, anche se l’allenatore Toscano è persona molto, molto determinata”.

“Capisco i tifosi rossazzurri perchè soffrono da molti anni, quindi c’è l’impazienza di tornare nelle categorie che Catania ha dimostrato di volere e di starci benissimo, ma oggi è importante consolidare la struttura societaria perchè è quella che darà futuro. La società è solida, puoi sbagliare perchè solo chi non mangia non fa mollica, purtroppo tutti commettiamo degli errori. La strada d’inizio stagione era quella giusta, ripeto, poi gli incidenti di percorso ti frenano. Nel calcio, comunque, mai dire mai”.

“Ancora il Catania è lì in classifica, può dire la sua non dico per la vetta, perchè troppe squadre sopra stanno andando bene e non molleranno, le conosco e so come lavorano in società sotto il profilo organizzativo e progettuale. I playoff, però, ti danno possibilità di giocartela. Se ci arrivi nella maniera giusta puoi dire la tua fino alla fine. Il Catania ha una buona squadra, probabilmente necessita di qualche innesto che dia motivazioni in più, perchè giustamente chi non possiede determinati argomenti non può giocare in questa piazza. Devi creare attorno alla squadra quel clima che consente ai calciatori di dare quello che sanno dare. Ma la qualità di tutti i giocatori del Catania è alta, non certamente bassa“.

