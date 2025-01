LA SICILIA: “Sigi, dichiarata la liquidazione giudiziale”

“Sigi è in liquidazione giudiziale. Ergo, per usare termini meno tecnici, è fallita”, riporta La Sicilia. La società che aveva acquistato le azioni del Calcio Catania “ha ricevuto una secca stangata dal Tribunale fallimentare etneo”. Il contenzioso “è stato promosso dalla curatela di Finaria che ‘accusa’ Sigi di non aver adempiuto agli obblighi assunti con il bando. E cioè prendersi in carico le fideiussioni milionarie verso il Credito Sportivo. Una omissione che ha appesantito il default di Finaria di 7.400.ooo euro (3.595.001 euro e 3.392.917 euro in ragione di due contratti di mutuo, oltre interessi di mora e oltre spese di lite”, si legge.

“A questa ‘ricostruzione’ ha aderito anche la curatela del Calcio Catania spa che ha puntato il dito contro Sigi per il saldo solo parziale di alcune fatture legate a un contratto di sponsorizzazioni. Un debito che sottraendo i vari bonifici e le pezze d’appoggio presentati dagli avvocati di Sigi si attesterebbe sopra i 200mila euro”, evidenzia il quotidiano.

“Il Tribunale ha ritenuto Sigi ‘colpevole’ di non aver rispettato gli obblighi assunti nel bando e che questo, quindi, ha comportato un danno a Finaria, fallita con un incremento del passivo fallimentare che si sarebbe evitato qualora Sigi avesse correttamente adempiuto”. Sigi “ha dichiarato debiti per due milioni e mezzo di euro nel bilancio finale chiuso nel 2023. I giudici fallimentari ritengono che la parte intimata è in stato di insolvenza poichè non in grado di adempiere le obbligazioni assunte e pertanto ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***