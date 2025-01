UFFICIALE: Carpani ceduto all’Ascoli

“Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo definitivo alla società Ascoli Calcio 1898 FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Carpani. Al centrocampista, che con la nostra maglia ha disputato 21 gare e realizzato 3 reti, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.

Saluta Catania, dunque, il calciatore classe 1993 che domenica, al cospetto dell’AZ Picerno, ha messo a segno il suo ultimo gol in maglia rossazzurra, quello dell’illusorio vantaggio. Torna all’Ascoli, squadra della propria città, firmando un contratto fino a giugno 2026. Prodotto del vivaio bianconero, aveva in precedenza indossato la maglia del Picchio per 123 volte dalla stagione 2013/14 all’annata 2018/19 – i primi due anni in Lega Pro e i successivi in Serie B – realizzando 12 gol.

