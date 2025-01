MERCATO: al di là dell’esito delle trattative, con quasi tutti i fuori lista discorso chiuso a fine anno

Catania attivo soprattutto sul mercato in uscita, ma a breve si sbloccheranno anche i movimenti in entrata dopo l’ingaggio del portiere Alessandro Farroni. La presenza dei “fuori lista” nell’organico rossazzurro rappresenta dall’inizio della stagione un problema non di poco conto per il Catania, chiamato a ridurre il robusto monte ingaggi, ma anche per gli stessi giocatori che non giocano in competizioni ufficiali da mesi.

Uno degli elementi che non rientrano nel progetto etneo ha lasciato la Sicilia di recente, il difensore Tommaso Silvestri ceduto alla Triestina in prestito e che, a fine stagione, farà ritorno alla base essendo legato ancora al Catania fino al 2026. Per il resto si cercano nuove sistemazioni per Salvatore Monaco (bloccata la trattativa con il Messina), Francesco Rapisarda (Reggina e Campobasso sulle sue tracce), Niccolò Zanellato (contatti con più di un club) e Cosimo Chiricò (ipotesi SPAL e Ternana). Anche qualora le operazioni non dovessero andare in porto, i calciatori appena citati saluterebbero comunque il Catania quest’anno, vista la scadenza dei rispettivi vincoli contrattuali a giugno.

