SERIE C – Auteri (all. Benevento): “Girone tosto, non è un caso che Catania e Trapani siano indietro”

Momento difficile attraversato dal Benevento. L’allenatore Gaetano Auteri parla così delle difficoltà di un campionato che si conferma particolarmente equilibrato e incerto. Queste le sue parole evidenziate dai colleghi di TuttoPotenza:

“Non ho mai pensato che avremmo dominato il campionato, sapevo che non sarebbe stato così. Questo è un girone tosto ed equilibrato, in cui ci sono squadre molto buone: il Potenza ha giocatori importanti per la categoria, non è un caso che squadre come Catania e Trapani siano indietro. Se qualcuno pensa che il Benevento sia in crisi, è fuori tema: noi ci saremo fino alla fine perché siamo competitivi, ci sarà da battagliare e da soffrire, ricorrendo ad ogni componente, ma abbiamo una società alle spalle“.

