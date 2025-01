MERCATO: per Montalto non solo richieste dalla D, tris di club di C sulle sue tracce

Richiesto in Serie D, ma più probabile per lui la permanenza in Serie C anche per un discorso legato alla portata dell’ingaggio percepito. Nei giorni si è parlato con una certa insistenza dell’interesse della Reggina, nelle ultime ore è emerso il ritorno di fiamma della Pistoiese, che già in estate aveva valutato l’ipotesi d’ingaggiare Adriano Montalto quando stava trattando la risoluzione con la Casertana. Adesso viene fuori che anche un trittico di società professionistiche si sono messe sulle tracce dell’esperto attaccante del Catania: secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C si tratta di SPAL, Feralpisalò e Vis Pesaro.

