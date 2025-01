QUI CATANIA: Toscano ritrova la Juventus NG, precedenti favorevoli

La scorsa stagione sedeva sulla panchina del Cesena e già allora ebbe modo di confrontarsi con la Juventus Next Generation allenata proprio da Massimo Brambilla. Mister Domenico Toscano proverà a centrare la quarta vittoria su quattro al cospetto dei bianconeri. Nello scorso campionato di Serie C girone B, il Cesena di Toscano riuscì ad imporsi sia nel girone d’andata che in quello di ritorno.

Il 2 dicembre 2023, vittoria per 1-0 al “Manuzzi” grazie al gol siglato da un difensore, Simone Pieraccini, al minuto 69. Poi, il 7 aprile 2024, il Cesena che aveva la settimana precedente festeggiato l’aritmetica promozione in B, piegò la resistenza juventina per 1-2 in trasferta: al vantaggio della Juventus Next Gen di Turicchia, risposero nei minuti finali Cioffi e Corazza per il sorpasso cesenate nel contesto di una stagione esaltante. In questa stagione, invece, 3-1 per il Catania a Biella caratterizzato dai gol di Anastasio, Inglese e Quaini per gli etnei; di Felix Afena-Gyan per la squadra torinese.

