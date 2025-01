VERSO CATANIA-JUVENTUS NG: prima gara del 2025 al “Massimino” con la giusta reazione? Le ipotesi di formazione

Primo appuntamento tra le mura amiche del nuovo anno solare per il Catania, che si appresta ad affrontare la Juventus Next Gen al “Massimino”. Sfida con tante insidie, al cospetto di un avversario in salute, che arriva in un momento in cui la squadra di Toscano viene dalla cocente delusione per la sconfitta di Benevento. Un ko che ha mortificato le speranze di primato in classifica del Catania, molto indietro rispetto alle zone di vertice, buttando dei punti alla portata per quanto prodotto sul rettangolo verde contro un Benevento messo per lunghi tratti in difficoltà ma più scaltro e lucido.

Si riparte dalla positiva prestazione offerta nei primi 70′ per grinta, qualità, mentalità e spirito combattivo. “E’ quello il Catania che piace a me”, ha sottolineato mister Domenico Toscano in sala stampa. Il campo dirà se la sua squadra sarà in grado di riproporre quell’atteggiamento, evitando i gravi errori individuali emersi nella fase clou dell’incontro. Cambia la tipologia di avversario, rappresentato da tanti giovani di qualità, rigenerati dalla cura Brambilla.

Freschezza atletica, corsa e gambe meno pesanti favoriscono la Next Gen, ma il Catania può e deve far valere la maggiore esperienza, la voglia di reagire ad un risultato beffardo portando il pubblico dalla propria parte. I tifosi sosterranno come sempre la squadra di Toscano, ma i rossazzurri dovranno dimostrare sul campo di meritare il supporto della gente senza lesinare sforzi, sudando per l’intera durata della gara. Tutti, titolari e chi partirà dalla panchina.

A proposito degli interpreti che Toscano sceglierà dal 1′ per fronteggiare la minaccia bianconera, non è da escludere che l’ex allenatore del Cesena riproponga lo stesso undici iniziale del “Vigorito”. Quindi il 3-4-2-1 con Farroni a difesa dei pali; Castellini, Quaini e Gega in difesa; Raimo, Jimenez, De Rose e Anastasio a centrocampo; Stoppa e Carpani alle spalle di Inglese. Ierardi dovrebbe scaldare la panchina anche stavolta. Quello di Jimenez è stato un recupero lampo dopo l’infortunio che lo ha costretto ad uscire anzitempo dal campo a Benevento. Se l’italo-spagnolo dovesse non giocare dal 1′, possibile impiego di Verna. Ricordiamo che non saranno della partita Bethers, Di Gennaro, Sturaro e Luperini a cui si è aggiunto Montalto.

Arbitrerà l’incontro Mattia Drigo della sezione AIA di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti Cristiano Pelosi (Ercolano) e Daniele Sbardella (Belluno). Quarto ufficiale Giuseppe Mucera (Palermo). In tv non è prevista la copertura gratuita della partita, a cui potranno assistere i possessori di abbonamento su Sky/NOW. Fischio d’inizio alle ore 15:00.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***