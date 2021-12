VERSO CATANIA-MONOPOLI: aspettando il Tribunale il pallone rotolerà sul campo

In attesa che il Tribunale si pronunci in merito all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura nei confronti del club, mercoledì in notturna la palla rotolerà sul prato del “Massimino”. Si gioca Catania-Monopoli, gara valevole per la prima giornata del girone di ritorno per la quale vi è un’attesa pressoché irrilevante nel capoluogo etneo alla luce della delicata situazione in cui versa la società rossazzurra.

Per il match con i biancoverdi pugliesi mister Baldini ha convocato 24 giocatori. Assenti Ceccarelli, Bianco e Biondi, quest’ultimo appiedato per un turno dal giudice sportivo. Il tecnico del Catania dovrebbe schierare dal primo minuto la miglior formazione possibile, con Monteagudo che tornerebbe al centro della retroguardia e uno scalpitante Russini pronto a riprendere posto sulla fascia sinistra. Gli etnei, reduci dal 2-2 agguantato a Messina, proveranno a vendicare la cocente sconfitta rimediata ad agosto al “Veneziani” quando la compagine del Gabbiano si impose nettamente per 3-0 nella prima giornata di campionato.

Il Monopoli ha chiuso il girone d’andata al secondo posto con 34 punti consistente in uno score di 10 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. La squadra allenata dall’ex difensore di Como, Monza e Albinoleffe Alberto Colombo è reduce dalla vittoria nel derby pugliese con la Fidelis Andria e in occasione della trasferta nel capoluogo etneo proverà ad allungare una striscia positiva di risultati sin qui interrotta soltanto dalla sconfitta di Palermo. Per l’occasione mister Colombo, consapevole delle insidie dell’incontro, deve fare i conti con alcune indisponibilità (assente anche l’ex Joel Baraye). Degli undici precedenti giocati in Sicilia sei sono stati aggiudicati dal Catania e uno soltanto dal Monopoli nel febbraio 2020, la scorsa stagione gli etnei vinsero 3-1 con i gol di Di Piazza, Dall’Oglio e Reginaldo.

