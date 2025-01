AZ PICERNO-CATANIA: a forte rischio la disputa dell’incontro

Nel corso di ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, il collega Alessandro Vagliasindi sottolinea che è a rischio la disputa del prossimo match del Catania in calendario domenica 10 gennaio sul campo dell’AZ Picerno. Queste le sue parole:

“Arrivano notizie da Picerno della possibilità di un rinvio della partita di domenica col Catania in considerazione del meteo che ha già determinato ieri il rinvio della partita Potenza-Benevento per impraticabilità di campo dovuta alla neve caduta appunto a Potenza. Per lo stesso motivo e in considerazione delle previsioni meteo attese in Basilicata e a Picerno nei prossimi giorni, al momento la disputa della gara di domenica viene data a forte rischio”.

