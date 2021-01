VERSO CATANIA – MONOPOLI: sfida a viso aperto con Di Piazza al centro dell’attacco?

Dopo lo stop forzato di Pagani, il Catania tornerà in campo domenica quando al “Massimino” arriverà il Monopoli guidato dall’ex rossazzurro Beppe Scienza. Si preannuncia una sfida a viso aperto tra due compagini strutturate e dall’identità di gioco ben definita. Gli etnei si apprestano a disputare la sesta gara stagionale nello stadio di casa con l’intento di incamerare altri tre punti dopo aver battuto il Foggia due settimane addietro.

Per l’occasione Peppe Raffaele dovrebbe lanciare al centro dell’attacco Matteo Di Piazza, di ritorno a Catania dopo l’anno di militanza tra le fila del Catanzaro. L’atleta di Partinico promette il massimo impegno in quella che si preannuncia una fase calda della stagione, tra una finestra di mercato ai titoli di coda e un girone di ritorno alle battute iniziali. Non saranno della partita Giovanni Pinto e Antonio Piccolo, quest’ultimo alle prese con un trauma contusivo al ginocchio destro riportato dopo un contrasto di gioco in allenamento.

Se i rossazzurri devono ancora entrare in gioco nella seconda parte del campionato, il Monopoli lo ha già fatto domenica scorsa vincendo e convincendo al cospetto della Juve Stabia per 4-2. Un risultato che lascia poco spazio all’immaginazione e rilancia le ambizioni della formazione pugliese, che cerca stabilità dopo un girone d’andata al di sotto delle aspettative. Da Sales a Bastrini sarà una gara con tanti ex in campo da una parte e dall’altra, pronti a mettersi in gioco per conquistare l’ambita posta in palio. All’andata fu un’incornata del difensore Tommaso Silvestri a regalare i tre punti al Catania. Erano i primi sussulti di un campionato che adesso vede i rossazzurri pienamente in lotta per il terzo posto, piazzamento che vale tanto in ottica play-off.

