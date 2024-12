Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 9 dicembre a domenica 15 dicembre:

AVV. CHIACCHIO: “Turris, serio rischio esclusione dal campionato se pendenze debitorie non sanate entro il 16 dicembre”

CATANIA SOCIAL – Jefferson: “La stagione 2022/23 raccontata con i miei ricordi. ‘Pattenu i cavaddi’ il grido di battaglia”

RAPPA: si spegne l’ex centrocampista del Catania

ACCADDE OGGI: 11 dicembre 1966, prima vittoria del Catania ’46 contro il Palermo

FOOTBALL SCOUTING: “Forti, un cerchio che si chiude. Gol può rappresentare l’inizio di un percorso ricco di successi”

MERCATO: Avellino e Catania, rumors su Todisco del Sorrento

SERIE C – Giannitti (ex D.S. Frosinone): “Stadio di proprietà e centro sportivo, il mio pensiero. Il Catania può rientrare nel gruppo delle pretendenti al salto di categoria”

ACCADDE OGGI: 12 Dicembre 1970, si spegne il promettente terzino del Catania Limena

EX ROSSAZZURRI – Gomez: “Ricomincio da capo. Fin dai tempi di Catania, l’Italia è la mia seconda casa”

CALCIO SICILIANO: acque agitate a Messina, il Trapani riparte anche da un nuovo D.S.

GRELLA: “Staff e squadra forti. Pretendo sei punti nelle prossime due gare. A gennaio utilizzeremo il budget che c’è già, lavorando anche per piazzare gli esuberi”

MERCATO: Catania-Corazza? No, l’Ascoli non lascia partire il bomber

CATANIA SOCIAL – Forti: “Un sogno che prende forma dopo anni di sacrifici, passione e amore per il calcio”

ACCADDE OGGI: 13 dicembre 1998, Catania a Messina “vestito” dai tifosi rossazzurri

AVV. CARBONE: “Una città come Catania ha oneri e onori, mi aspetto chiarezza sul progetto”

DI GREGORIO: “Catania, importante evitare certi blackout. Spero si faccia rivivere Torre del Grifo. D’Andrea e Lunetta possono dare una grossa mano”

SERIE C – Cangelosi: “Catania e Avellino, mi aspetto un girone di ritorno molto ambizioso”

EX ROSSAZZURRI – Morra: “Catania, sarà molto importante il mercato di gennaio. Dal pubblico spinta enorme, i giocatori devono dare il massimo”

GIOVANILI CATANIA: Primavera, vittoria di misura contro il Cerignola

CATANIA 0-2 POTENZA: tabellino e statistiche partita

Il Catania sbaglia, Caturano non perdona: il Potenza fa bottino pieno al “Massimino”

PAGELLE DI REPARTO: la squadra delude. Adamonis, errori letali. In attacco tantissimi sbagli

CATANIA-POTENZA: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”

TOSCANO: “Tanti errori negli ultimi sedici metri, dobbiamo cambiare il trend in casa”

FISCHI E CONTESTAZIONE: cori anche contro Pelligra

CATANIA-POTENZA (Video): gli highlights della sfida

DE GIORGI (all. Potenza): “Che orgoglio ricevere gli applausi del ‘Massimino’, grazie per la sportività. Catania mette la pressione più forte della C, il progetto prima o poi darà i suoi frutti”

LA SICILIA: “Catania disattento e senza carattere”

LA SICILIA: “Catania, campionato diventato anonimo. Così tutti i buoni propositi vanno a farsi benedire”

ADAMONIS: il portiere torna a difendere i pali del Catania, ed è un ritorno amaro

QUI CATANIA: va in archivio il girone d’andata tra errori e paradossi

L’EDITORIALE | Limiti evidenti e stato di confusione generale

