TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 21 ottobre, in attesa del fischio d’inizio della partita Catania-Latina:

CATANIA FEMMINILE: le rossazzurre cadono a Matera

LA SICILIA: “Pari con grande rimonta e tantissime recriminazioni. Il successo era alla portata”

L’EDITORIALE | Tra luci ed ombre, importante non perdere, crescere nella mentalità e nell’approccio

CATANIA-MESSINA: la partita sarà trasmessa in chiaro su Telecolor

COPPA ITALIA SERIE C: Catania-Trapani martedì 26 novembre alle 20.30

TUTTOCALCIOCATANIA: Foggia-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

PAROLA AI TIFOSI – i cuGGini: “Catania, primo tempo più brutto della stagione ma abbiamo uomini in campo”

STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, la squadra va ancora a folate. Equilibrio riconquistato a centrocampo nel secondo tempo”

TORRE DEL GRIFO: quinta asta, tempo fino al 13 novembre per presentare offerte

LA SICILIA: “Catania, chi entra va a segno. Tante sostituzioni hanno prodotto risultati importanti”

DI GENNARO: “Foggia? Bicchiere più che mezzo pieno. Catania, sfida accettata. Vogliamo fare innamorare i tifosi di questo gruppo”

DI GENNARO: “Castellini quasi pronto per il salto. Pelligra fa le cose nel modo giusto. Temiamo solo noi stessi, ci attende un finale di mese importante. Sul 9 agosto…”

QUI CATANIA: lezione di Inglese, ma là davanti servono alternative in zona gol

VERSO CATANIA-LATINA: dirige Vogliacco, curiosità, precedenti e statistiche dell’arbitro della sezione di Bari

EX ROSSAZZURRI – Millesi: “Faggiano-Toscano connubio perfetto, Catania destinato a campionato di vertice”

A MENTE FREDDA – Nel mirino la terza vittoria di fila al “Massimino”, il salto di qualità passa dalle gare esterne

CATANIA: Meet&greet, piacevole serata con Ierardi, Lunetta e Luperini

QUI CATANIA: Sturaro, primi esercizi con la palla

Partnership tra il Catania F.C. e Optima Italia: i dettagli

DI GENNARO: il difensore inserito nella Top 11 di “Tutto C”

CASSIA (vice all. Benevento): “C’è fiducia ma non siamo in fuga. Il Catania darà filo da torcere fino alla fine. E’ sullo stesso piano dell’Avellino”

VERSO CATANIA-LATINA: precedenti al “Massimino”, lo scorso anno finì 1-1. Il 10 aprile 2022 la ‘partita fantasma’

LA SICILIA – Verna: “Siamo migliorati tanto ma possiamo ancora dare di più per essere competitivi”

MINUTAGGIO: Castellini onnipresente, seguono Di Gennaro e Anastasio

VERSO CATANIA-LATINA: Ndoj torna al “Massimino”, Bocic squalificato. Sfida speciale per il D.S. catanese Patti

JIMENEZ: “Spero di segnare nel nostro fantastico stadio. Sturaro persona straordinaria. Voglio fare divertire il pubblico”

ULTRAS – Striscione a Foggia contro la Lega Italiana: “Nemmeno di fronte ad una tragedia avete mostrato compassione. Vergogna senza dignità”

VARELA DJAMANCA, l’agente: “Catania? Magari in estate le strade si rincontreranno…”

UFFICIALE: Latina, Boscaglia nuovo allenatore

LA VECCHIA: “Prova di forza a Foggia, sono fiducioso. Inglese può trascinare da solo il Catania se torna al 70% di quello visto al Chievo”

GIOVANILI CATANIA: continua a mettersi in evidenza il promettente Edoardo Mannino

CATANIA-MESSINA: la trasferta sarà vietata ai tifosi ospiti

CARPANI: “Reazione da grande squadra, ripartiamo da lì. Cerco di dare equilibrio. Il Benevento ha preso un piccolo distacco ma ci siamo anche noi”

STAMPA LOCALE – Patanè: “Di Gennaro calciatore forte, motivato e capace. Montalto e D’Andrea, aspettiamoli…”

ANASTASIO: “Rispecchiamo il nostro allenatore. Faggiano figura imprescindibile. Quando tutti capiremo il nostro potenziale saremo una macchina da guerra”

GRELLA: “Toscano grande tecnico e grande uomo. Pelligra, energia contagiosa. Torre del Grifo? Prezzo non indifferente. Il logo tornerà dove deve stare”

TOSCANO: “Pronti ad affrontare qualsiasi variabile. Inglese cresce in modo incredibile. Alla pari dell’avversario sul piano nervoso per essere ambiziosi”

EX ROSSAZZURRI – Baronchelli: “Catania sulla direzione giusta. Inglese si è rimesso in gioco. Faggiano valore aggiunto”

SERIE C – Evacuo: “Faggiano e Toscano garanzia assoluta, il Catania ha già trovato una certa quadratura”

DI GREGORIO: “Il Catania sta bene fisicamente, Di Tacchio e Sturaro saranno due nuovi acquisti”

